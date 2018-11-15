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Очистка входящих в зону ЭКСПО-2025 водоемов Екатеринбурга обойдется в 600 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Очистка входящих в зону ЭКСПО-2025 водоемов Екатеринбурга обойдется в 600 млн рублей

Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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