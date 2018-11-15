Очистка входящих в зону ЭКСПО-2025 водоемов Екатеринбурга обойдется в 600 млн рублей

МУП «Водоканал» разработал план по дальнейшему развитию водной сети в городе, в который вошла очистка озера Здохня и Верх-Исетского пруда от отходов промышленной водоподготовки. Данные водоемы находятся в зоне, где планируется проведение международной выставки ЭКСПО-2025.

На берегу озера Здохня располагается фильтровальная станция, но количество шлама увеличилось со временем и он стал выноситься из шламонакопителя в озеро.

В настоящий момент в водные объекты прекращен спуск шлама. Предварительная стоимость мероприятий по очистке водоемов равна 600 млн рублей. Работы займут 6 лет.