Очистка входящих в зону ЭКСПО-2025 водоемов Екатеринбурга обойдется в 600 млн рублей
Сегодня, 12:50Здоровье и экологияФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
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В Екатеринбурге планируется очистка озера Здохня и Верх-Исетского пруда, которые входят в зону выставки ЭКСПО-2025, на эти цели потребуется около 600 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
МУП «Водоканал» разработал план по дальнейшему развитию водной сети в городе, в который вошла очистка озера Здохня и Верх-Исетского пруда от отходов промышленной водоподготовки. Данные водоемы находятся в зоне, где планируется проведение международной выставки ЭКСПО-2025.
На берегу озера Здохня располагается фильтровальная станция, но количество шлама увеличилось со временем и он стал выноситься из шламонакопителя в озеро.
В настоящий момент в водные объекты прекращен спуск шлама. Предварительная стоимость мероприятий по очистке водоемов равна 600 млн рублей. Работы займут 6 лет.
По информации Znak.com, «Водоканал» готовит заявку с проектом в федеральную программу по восстановлению водоемов.
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