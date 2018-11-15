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Житель Невьянска умер от рака за несколько месяцев в ожидании медицинской помощи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Невьянска умер от рака за несколько месяцев в ожидании медицинской помощи

Сегодня, 07:00Здоровье и экологияФото: Анастасия Гришина/ URA.RU
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