Житель Невьянска умер от рака за несколько месяцев в ожидании медицинской помощи

В августе 2018 года у жителя Невьянска Александра Попова начались боли в правом боку. После череды медицинских осмотров и анализов ему был поставлен диагноз рак. Между посещением врачей прошло 2-3 недели, рассказали родственники Александра. При этом никаких лекарств или иной помощи мужчине предоставлено не было. На 23 октября назначили комиссию, на которой лечение также не начали, так как Попову заявили, что нужно оформлять инвалидность.

Проходите комиссию по инвалидности - окулиста, лора, хирурга, невропатолога, и тогда мы вас будем лечить. Таблетки выпишем, но они уже вряд ли помогут. А если помогут, то ненадолго,передаёт супруга Александра слова представителей онкологического центра в Екатеринбурге.

Мужчину вновь записали на приём к врачу на 22 ноября, но до этого момента он не дожил. 9 ноября Александр Попов скончался.

За эти три месяца ему не дали ни одной таблетки, не назначили ни одного укола. А он молчал, ни одной жалобы от него, понял, что умирает. Только в последний день кричал,рассказала вдова.