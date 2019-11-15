В Екатеринбурге открыли медцентр для детей с сахарным диабетом

В медучреждении можно сдать все необходимые анализы и пройти обследования. Ранее пациентам с эндокринными патологиями приходилось ездить в разные больницы. Сейчас все врачи по данному профилю собраны в одном учреждении.

В регионе по последним данным на учете стоят 1,5 тысячи пациентов до 18 лет, у которых диагностирован сахарный диабет. На территории России таких детей около 40 тысяч. Ежегодно на Среднем Урале выявляется более 200 новых случаев заболевания.