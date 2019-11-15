В Екатеринбурге открыли медцентр для детей с сахарным диабетом
Сегодня, 10:36Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге начал работу Областной центр детской эндокринологии, где будут лечить детей с редкими эндокринными патологиями, сообщает пресс-служба детской областной больницы.
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В медучреждении можно сдать все необходимые анализы и пройти обследования. Ранее пациентам с эндокринными патологиями приходилось ездить в разные больницы. Сейчас все врачи по данному профилю собраны в одном учреждении.
В регионе по последним данным на учете стоят 1,5 тысячи пациентов до 18 лет, у которых диагностирован сахарный диабет. На территории России таких детей около 40 тысяч. Ежегодно на Среднем Урале выявляется более 200 новых случаев заболевания.
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