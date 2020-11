Смертность и рождаемость: влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области?

В Свердловской области за третий квартал текущего года, по данным регионального Управления ЗАГС, зафиксирована рекордная смертность — 17 230 человек. Повлиял ли COVID-19, прямо или косвенно, на рост смертей в области? И виновата ли в этом несовершенная система здравоохранения? Читайте в материале TagilCity.ru

Пугающая статистика За июль, август и сентябрь 2020 года в Свердловской области скончались 17 230 человек — на 3 117 человек больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра стала рекордной за последние шесть лет. Статистические данные Управления ЗАГС по Свердловской области Photo: zags.midural.ru Статистику за каждый месяц данного периода опубликовал Росстат. Так в июле в регионе умерли 7 014 человек, что на 46% (2 195 человек) больше, чем в 2019 году. В августе количество смертей составило 4 887, что также больше, чем в этом же месяце за прошлый год (на 328 человек). Данных за сентябрь от Росстата пока нет. Однако, если взять общую статистику за три месяца от свердловского ЗАГСа и вычесть цифры за июль и август, то получится, что в сентябре в регионе скончались 5 329 человек. Еще одной неожиданностью стало заявление свердловского ЗАГСа о том, что статистика смертности будет публиковаться теперь один раз в квартал, а не ежемесячно, как это было раньше. Причину этому в ведомстве не назвали. Рост смертности в июле был зафиксирован и в Нижнем Тагиле. По данным отдела ЗАГС Дзержинского района, в июле 2020 года на Вагонке скончались 218 человек, что на 92 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и на 89 больше, чем в июне. В Ленинском отделе ЗАГС также отметили рост смертности. Так, за июль 2020 года было зарегистрировано 152 случая смерти, а в прошлом году за тот же период — 114. Отделение Тагилстроевского района данные не предоставило. Виноват ли «ковид»? Первое, что приходит в голову, глядя на растущие цифры смертности, это коронавирус. Однако по данным все того же Росстата, в июле от COVID-19 скончались 309 человек. Еще у 65 инфекция была подтверждена, но не стала причиной смерти. Возможно, что коронавирус все-таки повлиял на статистику смертей в регионе, но только косвенно. Такое мнение в беседе с TagilCity.ru высказал вирусолог из НИИ Эпидемиологии Владимир Куланов. Большое количество заражений COVID-19 летом фиксировалось на всей территории России и на Урале в том числе. Все силы были брошены в первую очередь на борьбу с инфекцией, плановые приемы больных были отменены. Перегрузка медиков из-за коронавируса в первую очередь повлияла на людей с хроническими заболеваниями — сердечники, больные онкологией, диабетики. Наверняка, многие из них просто не дождались помощи,считает Владимир Куланов. Звонили весь день: жительница Екатеринбурга умерла, не дождавшись приезда скорой Получается, что пандемия вскрыла все изъяны системы здравоохранения в России, в первую очередь неготовность к высокой нагрузке. Однако, по мнению Куланова, даже если бы система медпомощи работала, как часы, нельзя утверждать, что смертность была бы ниже. Многие из умерших находились в зоне риска осложненного протекания болезни от инфекции, а значит, что могли бы подхватить вирус в той же очереди в больнице,рассказал вирусолог. В правительстве Свердловской области рост смертности в июле объяснили еще проще. По словам вице-губернатора региона Павла Крекова, все дело в длительной постановке конечного диагноза. В ряде случаев исследования, которые связаны с постановкой конечного диагноза, занимают 30-40 дней. Это приводит к тому, что не всегда человек, который умер в июле, попадает в статистику июля,сообщил Креков. А что с рождаемостью? По данным Росстата, рождаемость в Свердловской области за январь–июнь 2020 года упала на 2 455 человек по сравнению с прошлым годом (в 2019 году родилось 27 659 детей, в 2020 году — 25 204). Большая убыль только в Москве и Санкт-Петербурге. Однако эти цифры касаются детей, зачатых не в пандемию «ковида». Статистику рождаемости в период роста заболеваемости мы узнаем только в следующем году. А пока можно делать лишь прогнозы, будет ли на самом деле тот бэби-бум, о котором все шутили во время самоизоляции? Скорее всего нет, считает специалист общественной организации «Дети России» Юлия Климова. По ее мнению, одним из факторов из-за которого женщины откладывают рождение ребенка или прерывают уже существующую беременность, это финансовая нестабильность семьи. «Коронавирусный кризис» значительно снизил доходы россиян, повысилась безработица. В такой нестабильный период женщины все-таки стараются не рожать. Не думаю, что рождаемость за этот год упадет сильно, но и высокого прироста, потому что все сидели дома и заняться было нечем, точно не будет,рассказала редакции TagilCity.ru Юлия Климова. Кроме того, на рождаемость влияет эффект миграции. Однако, по данным Росстата, из-за закрытых границ с конца марта 2020 года поток мигрантов за первое полугодие составил всего 48,8 тысяч человек. За аналогичный период 2019 года эта цифра составила 134 тысячи человек. Photo: pixabay.com При этом свою лепту в повышение демографии Свердловской области неожиданно внесли школьницы. По данным регионального Минздрава, с начала 2020 года количество беременностей среди несовершеннолетних девушек выросло почти на 5% по сравнению с 2019 годом. Это связывают с возможностью недостаточного контроля со стороны родителей и педагогов в период самоизоляции. Ждет ли регион демографическая яма? Демографический кризис в последние несколько лет наблюдается не только в Свердловской области, но и по всей России. Первая причина того, что падает рождаемость, в снижении числа женщин репродуктивного возраста. Сейчас это в основном представительницы 90-х, когда Россия также переживала демографический кризис. Второй — снижение потока миграции. А сейчас еще добавился коронавирус. Получается, что он только усугубил и без того безнадежную ситуацию,сообщил TagilCity.ru Максим Андреев из Союза российских городов. Выход из ситуации эксперт видит в четком взаимодействии региональных и федеральных властей по вопросам демографии. По мнению Андреева, тех мер поддержки семей, которые существуют на сегодня, и реализации многомиллиардного нацпроекта «Демография» не хватит, чтобы избежать демографической ямы. И сейчас властям необходимо предпринимать новые шаги для улучшения ситуации.

