Смертность и рождаемость: влияет ли COVID-19 на демографию Свердловской области?

Рост смертности в июле был зафиксирован и в Нижнем Тагиле. По данным отдела ЗАГС Дзержинского района, в июле 2020 года на Вагонке скончались 218 человек, что на 92 человека больше, чем за тот же период прошлого года, и на 89 больше, чем в июне. В Ленинском отделе ЗАГС также отметили рост смертности. Так, за июль 2020 года было зарегистрировано 152 случая смерти, а в прошлом году за тот же период — 114. Отделение Тагилстроевского района данные не предоставило.