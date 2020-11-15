Уральский эпидемиолог рассказал о грядущем росте заболеваемости COVID-19

Отмечается, что большинство переносит болезнь в легкой форме, однако всё равно идут в больницы из-за того, что им необходим больничный. Из-за этого многократно возрастает загрузка на систему здравоохранения. Раньше, с простым вирусом гриппа в легкой форме, человек мог спокойно ходить на работу, а сейчас такое грозит остановкой целых предприятий или заводов.