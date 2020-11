Уральский эпидемиолог рассказал о грядущем росте заболеваемости COVID-19

Свердловский эпидемиолог считает, что количество заболеваний продолжит расти, а пандемия только начинается.

Заболеваемость по-прежнему не устаканилась. Популяционная иммунная защита не выработана у жителей региона. Идет эпидемия и коронавирус распространяется. Причем, это еще только начало, передает E1 слова медика. Отмечается, что большинство переносит болезнь в легкой форме, однако всё равно идут в больницы из-за того, что им необходим больничный. Из-за этого многократно возрастает загрузка на систему здравоохранения. Раньше, с простым вирусом гриппа в легкой форме, человек мог спокойно ходить на работу, а сейчас такое грозит остановкой целых предприятий или заводов. Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 333 новых случая заболевания COVID-19. 336 пациентов выписали из больниц. Скончались семь человек. За весь период эпидемии в регионе зафиксировано 40 671 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 32 822 человека выписаны из медицинских учреждений. Зарегистрировано 889 летальных случаев. В Свердловской области за сутки выявили 333 случая заболевания коронавирусом

