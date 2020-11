За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировали восемь случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Свердловской области.

Количество выявленных случаев заболевания инфекцией с начала пандемии составило 2693 тагильчанина. В Свердловской области за сутки зафиксировали 333 случая, с начала пандемии — 40 671. За сутки выписали из больниц 336 человек, всего выздоровели 32 822 пациентов. С 14 по 15 ноября скончались семь человек, с начала пандемии зафиксировано 889 летальных случаев.

