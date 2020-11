За прошедшие сутки в России выявили 22 572 случая заражения COVID-19, сообщает оперштаб.

С начала пандемии зафиксировано 1 925 825 случаев заболевания в 85 регионах страны. За сутки из больниц выписали 14 456 пациентов, общее количество выздоровевших составило 1 439 985 человек. с 14 по 15 ноября от инфекции умерли 352 россиянина, с начала пандемии скончались 33 186 человек. По данным Роспотребнадзора, под наблюдение медиков остаются 453 229 пациентов.

