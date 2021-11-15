17% свердловских ресторанов не проверяют QR-коды у посетителей

17% свердловских ресторанов не проверяют QR-коды у посетителей
17% свердловских ресторанов не проверяют QR-коды у посетителей
Сегодня, 19:55Здоровье и экологияФото: 1MI
QR-коды не проверяют у посетителей в 17% кафе и ресторанах Свердловской области. С 30 октября по 14 ноября контрольные группы проводили проверки в свыше 500 магазинах, ТЦ и заведениях общепита.

Как стало известно, помимо нарушений с проверкой QR-кодов и справок о вакцинации, в 13% общепита сотрудники были без масок, в 8% не соблюдается социальная дистанция, а 5% объектов оказывали услуги после 23.00, сообщает департамент информполитики региона.

Остальной процент заведений, как заявили специалисты, соблюдает все необходимые требования.

Напомним, в Нижнем Тагиле продолжаются рейды по проверке соблюдения ограничений и противоэпидемических мер. За одну неделю в отношении нарушителей было составлено 143 протокола.

Сюжеты:
Коронавирус
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