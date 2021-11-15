Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы

Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы
Предприятия-загрязнители попадут под санкции за отказ снизить вредные выбросы
Сегодня, 08:35Здоровье и экологияФото: 1МI
Основные предприятия-загрязнители России расположены в Сибири и на Урале. В течение 3 лет они должны снизить вредные выбросы на четверть, иначе государство их будет наказывать.

В 12 городах России сконцентрированы самые «грязные» предприятия страны. Речь идет о Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите, сообщают «Известия».

В рамках федеральной программы «Чистый воздух» предприятия-загрязнители, расположенные в этих городах, должны будут снизить к 2024 году вредные выбросы на 20%.

В противном случае их ждет наказание со стороны контролирующих органов. Сейчас предприятия-загрязнители платят за вредное воздействие на атмосферу, почву и воду (категория загрязнения от первой до третьей). Список возможных наказаний сейчас прорабатывается в Роспотребнадзоре и Минприроды России.

Напомним, ЕВРАЗ НТМК отчитался о снижении вредных выбросов на 7,4 тонн, но воздух в Нижнем Тагиле продолжает ухудшаться. Продолжающаяся модернизация на предприятии позволит снизить эту цифру еще на 174 тонн в год, на эти цели уже затрачено порядка 3,2 миллиарда рублей. По данным Росгидромета качество воздуха в городе ухудшается с 2018 года. Редакция TagilCity.ru проводила независимые замеры выбросов и выяснила, что в течение 72 дней из 183 жители Тагила дышали воздухом с превышением нормы загрязнений. Полученные данные заинтересовали главу проектного офиса проекта «Чистый воздух» Максима Королькова. Редакционные цифры по выбросам будут изучены специалистами с целью разобраться, почему год от года качество воздуха в Нижнем Тагиле падает.

Сюжеты:
Касается каждогоНижний ТагилЭкология
Материалы по теме:
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