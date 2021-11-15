В ледовый городок в Екатеринбурге мэрия хочет пускать горожан только с QR-кодами

Несмотря на то, что ледовый новогодний городок, который уже начали монтировать на площади 1905 года в Екатеринбурге, находится на улице, в мэрии обсуждается вопрос о допуске в него только по QR-кодам.

Решение о допуске горожан в ледовый новогодний городок еще не принято, в ближайшее время его обсудят в оргкомитетах и оперштабе Свердловской области, рассказал на брифинге глава управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков. Сегодня ситуация стабилизируется. Если дальше будут сохраняться такие же темпы вакцинации и цифры по заболеваемости будут такими же стабильными, то я думаю, что оперативный штаб может принять решение о допуске посетителей без QR-кодов с учетом того, что это улица,сообщил Марков. Напомним, режим QR-кодов действует в Свердловской области с 25 октября 2021 года. Имея такой код, подтверждающий получение вакцины против коронавируса, граждане могут свободно посещать крупные ТРЦ, рестораны и кафе, а также другие общественные места, работа которых попала под ограничения. О «липовых» справках и QR-кодах посетителей рассказала охранница ТЦ Екатеринбурга

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