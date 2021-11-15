Вспышку COVID-19 в лагере «Изоплит» под Екатеринбургом опровергли в Роспотребнадзоре

Вспышку COVID-19 в лагере «Изоплит» под Екатеринбургом опровергли в Роспотребнадзоре
Вспышку COVID-19 в лагере «Изоплит» под Екатеринбургом опровергли в Роспотребнадзоре
Сегодня, 14:16Здоровье и экологияФото: 1МI
Массовое заболевание детей в санатории под Екатеринбургом не является вспышкой COVID-19, сообщает региональный Роспотребнадзор.

14 ноября в СМИ появилась информация о якобы вспышке коронавируса среди детей в оздоровительном санатории «Изоплит» под Екатеринбургом. Однако лишь у одного ребенка выявлена сочетанная инфекция: COVID-19+РС-инфекция+риновирусная инфекция, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Из-за выявленного единичного случая родители 25 детей, ранее отдыхавших в санатории, получили от надзорного ведомства уведомления о контактном случае по коронавирусу.

Напомним, о массовом заболевании детей инфекционными заболеваниями с одинаковыми симптомами стало известно в начале ноября текущего года. В санатории «Изоплит» под Екатеринбургом с 3 по 7 ноября заболели 43 ребенка разных возрастов. Все они выехали из лагеря 7 ноября, проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения в учреждении.

Сюжеты:
КоронавирусЕкатеринбург
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