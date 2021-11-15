Вспышку COVID-19 в лагере «Изоплит» под Екатеринбургом опровергли в Роспотребнадзоре

Напомним, о массовом заболевании детей инфекционными заболеваниями с одинаковыми симптомами стало известно в начале ноября текущего года. В санатории «Изоплит» под Екатеринбургом с 3 по 7 ноября заболели 43 ребенка разных возрастов. Все они выехали из лагеря 7 ноября, проверка Роспотребнадзора выявила массовые нарушения в учреждении.