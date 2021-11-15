Журналист из Екатеринбурга с высоким уровнем антител после COVID-19 стал вне закона

Екатеринбургский журналист Андрей Гусельников рассказал о свалившихся на него проблемах с посещением общественных мест и заведений, вход в которые сейчас осуществляется только по QR-коду или медотводу.

Год назад журналист из Екатеринбурга Андрей Гусельников переболел COVID-19 в тяжелой форме, сообщает E1. После выздоровления Гусельников собирался привиться против коронавируса, но проведенные анализы показали очень высокий уровень антител в его крови, прививка ему была не нужна. Теперь же, после введения на территории Свердловской области режима обязательных QR-кодов, журналист практически никуда не может попасть. Если честно, моя жизнь в последние дни превратилась в кошмар: кроме транспорта, аптек и «Пятерочки» с «Верным», меня никуда не пускают,рассказал изданию Гусельников. Напомним, режим обязательных QR-кодов введен на территории Свердловской области с 25 октября 2021 года. Не имея такого кода, уральцы теперь не могут посещать крупные ТРЦ, рестораны и кафе, а также многие другие общественные места и заведения. Редакция TagilCity.ru разбиралась, как медицинские учреждения Нижнего Тагила подготовились к новым эпидемиологическим ограничениям. Четвертая волна коронавируса: готов ли Тагил, защищает ли вакцина и что будет дальше?

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