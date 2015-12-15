Вместо отпуска – в больницу. В Нижнем Тагиле туристка оказалась в больнице из-за гололеда

Читательница сообщила в редакцию TagilCity.ru о том, что сегодня рядом с нижнетагильским вокзалом женщина получила серьёзную травму.

Тяжелую травму сегодня, около полудня, получила женщина, которая приехала к нам в город из одного из пригородных населённых пунктов, она собиралась отправиться на экскурсию, организованную местной туристической фирмой. Пешеходная дорожка от авто до ж/д вокзала представляет сплошной ледяной каток, присыпанный снегом. И прямо около памятника - паровоза женщина упала, едва не ударившись головой об угол каменного постамента, и получила, похоже, серьезный перелом. К счастью, участливые люди вызвали для неё скорую помощь. Но вместо горячих источников женщина отправилась в Городскую больницу №4 рассказала журналистам TagilCity.ru читательница.

В туристической фирме эту информацию подтвердили, отметив, что женщина была со своей подругой.

По дороге к туристическому автобусу женщина упала и травмировалась. Она была со своей подругой, та вызвала ей скорую помощь. Женщина была госпитализирована, а её подруга отправилась с группой на туристическом автобусе. Насколько нам известно, женщина получила травму ноги из-за гололёда. Конечно, когда она выздоровеет, деньги за путёвку ей будут полностью возвращены прокомментировало ситуацию для TagilCity.ru руководство туристической фирмы.

Не слишком приятная новость, учитывая общий контекст повышения туристической привлекательности Нижнего Тагила, но и проблема очень острая. Если город не может обеспечить своих жителей чистыми и безопасными дорогами, то что тут делать туристам?