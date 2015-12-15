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Вместо отпуска – в больницу. В Нижнем Тагиле туристка оказалась в больнице из-за гололеда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вместо отпуска – в больницу. В Нижнем Тагиле туристка оказалась в больнице из-за гололеда

15 декабря 2015, 16:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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