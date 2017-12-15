180 трупов животных обнаружено в холодильнике центра помощи в Ростове

По словам руководителя центра, это тела собак и кошек. 34 животных умерли в центре города, 67 подверглись эвтаназии, передает издание Новые известия.



Сообщается, что годом ранее в центре было умерщвлено 81 животное. Против врача, занимавшегося усыплением собак и кошек, было заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.



Правоохранители уверены, что эвтаназия проводилась в случаях, не предусмотренных законом, к примеру, для регуляции численности. Проверка в отношении центра продолжается.