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Новости Нижнего Тагила

180 трупов животных обнаружено в холодильнике центра помощи в Ростове

15 декабря 2017, 09:00Добавить новость
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В холодильнике Центра безнадзорных животных Ростова было найдено 180 трупов животных.

По словам руководителя центра, это тела собак и кошек. 34 животных умерли в центре города, 67 подверглись эвтаназии, передает издание Новые известия.

Сообщается, что годом ранее в центре было умерщвлено 81 животное. Против врача, занимавшегося усыплением собак и кошек, было заведено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

Правоохранители уверены, что эвтаназия проводилась в случаях, не предусмотренных законом, к примеру, для регуляции численности. Проверка в отношении центра продолжается.

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