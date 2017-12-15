Жителям России смогут курить вблизи подъездов жилых домов

Кабинет министров Российской Федерации не будет запрещать россиянам курить вблизи жилых домов.



Законопроект, который устанавливал запрет на курение на расстоянии не менее 10 метров от подъезда, не нашёл поддержки у чиновников.



Как передают «Известия», члены правительства не нашли обоснований указанному расстоянию в 10 метров. Также авторы законопроекта не провели анализ правоприменительной практики.



Таким образом, проект закона, который был внесён на рассмотрение в конце июня, отправится на доработку.