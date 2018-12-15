Экстренное предупреждение объявлено в Свердловской области в связи со смогом

Экстренное предупреждение о смоге действовало с 11 по 14 декабря, однако синоптики продли его, так как 14 декабря на регион вновь опустился туман. Как пишет «Облгазета», экстренное предупреждение о НМУ первой степени опасности будет действовать до 20.00 18 декабря.