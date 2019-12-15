Снежно и небольшой мороз: какая погода ждет тагильчан в начале следующей недели
Сегодня, 20:30Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В начале следующей недели, с 16 декабря, в Нижнем Тагиле ожидаются снег и небольшие морозы, информирует Гисметео.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник погода будет пасмурной, без осадков. Температура воздуха днем составит -3 градуса, ночью — до -10 градусов. Ветер юго-западный 8 м/с.
Во вторник, 17 декабря, ожидается снег. Днем столбик термометра опустится до -3 градусов, ночью — до -8 градусов. Ветер южный 6 м/с.
В среду также пройдет снегопад, днем похолодает до -4 градусов, ночью — до -6 градусов. Ветер южный 10 м/с.
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