На Урале более сотни добровольцев протестировали китайскую вакцину от COVID-19

На Урале более сотни добровольцев протестировали китайскую вакцину от COVID-19

Сегодня, 08:59Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области 101 доброволец поставил китайскую вакцину-кандидата от коронавируса Ad5-nCov.

Состояние добровольцев на данный момент остается стабильным, у них не выявлено серьезных нежелательных явлений, сообщили Znak в пресс-службе компании «Петровакс», которая проводит исследования в России.

Теперь за участниками будет в течение года вестись наблюдение.

Вакцинацию проводят в исследовательском центре Арамиля, так как он обладает аккредитацией Минздрава РФ на проведение клинических исследований.

В общей сложности, утверждают представители компании, свердловчане подали более тысячи заявок на вакцинацию.

Напомним, в Свердловскую область также прибыла партия вакцины «Спутник V». В первую очередь ее получат медики.

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