На Урале более сотни добровольцев протестировали китайскую вакцину от COVID-19

В Свердловской области 101 доброволец поставил китайскую вакцину-кандидата от коронавируса Ad5-nCov.

Состояние добровольцев на данный момент остается стабильным, у них не выявлено серьезных нежелательных явлений, сообщили Znak в пресс-службе компании «Петровакс», которая проводит исследования в России. Теперь за участниками будет в течение года вестись наблюдение. Вакцинацию проводят в исследовательском центре Арамиля, так как он обладает аккредитацией Минздрава РФ на проведение клинических исследований. В общей сложности, утверждают представители компании, свердловчане подали более тысячи заявок на вакцинацию. Напомним, в Свердловскую область также прибыла партия вакцины «Спутник V». В первую очередь ее получат медики. В Свердловскую область прибыла еще одна партия вакцины от коронавируса

