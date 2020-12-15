На Урале более сотни добровольцев протестировали китайскую вакцину от COVID-19

Состояние добровольцев на данный момент остается стабильным, у них не выявлено серьезных нежелательных явлений, сообщили Znak в пресс-службе компании «Петровакс», которая проводит исследования в России.
Теперь за участниками будет в течение года вестись наблюдение.
Вакцинацию проводят в исследовательском центре Арамиля, так как он обладает аккредитацией Минздрава РФ на проведение клинических исследований.
В общей сложности, утверждают представители компании, свердловчане подали более тысячи заявок на вакцинацию.
Напомним, в Свердловскую область также прибыла партия вакцины «Спутник V». В первую очередь ее получат медики.