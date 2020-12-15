Очистные сооружения перегружены стоками из поселка Уралец и горы Белая

16 ноября 2020 года в правительстве Свердловской области прошло совещание по данному поводу. По его результатам было решено направить в региональное министерство энергетики и ЖКХ предложения по реконструкции. Также министерству поручено оказать содействие управляющей компании горы Белая, а также администрации Нижнего Тагила в подготовке заявки на реконструкцию очистных сооружений.