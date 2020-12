Очистные сооружения перегружены стоками из поселка Уралец и горы Белая

Очистные сооружения, расположенные на выезде из поселка Уралец, в сторону поселка Висим, перегружены стоками местных жителей и горы Белая.

Эти сооружения начали работу в 1983 году. На данный момент их мощность составляет 873 кубических метра в сутки. Однако фактически мощности недостаточно, так как сброс подключенных абонентов составляет более тысячи кубометров в сутки. На основании проверки природоохранной прокуратуры выдано предписание о необходимости реконструкции очистных сооружений. Помимо механического износа оборудования выявлено, что стоки при поступлении в очистные сооружения имеют пониженную температуру, что сказывается на качестве очистки стоков и свидетельствует о возможном износе, повреждении подающего коллектора от ГК «Гора Белая», рассказали TagilCity.ru в отделе экологии и природопользования Нижнего Тагила. Возможным решением проблемы называют строительство новых очистных сооружений с мощностью в 1,5 тысячи кубометров в сутки. Такая мощность учитывает текущие потребности и в перспективе. Однако это касается поселка Уралец, без учета потребности ГК «Гора Белая». 16 ноября 2020 года в правительстве Свердловской области прошло совещание по данному поводу. По его результатам было решено направить в региональное министерство энергетики и ЖКХ предложения по реконструкции. Также министерству поручено оказать содействие управляющей компании горы Белая, а также администрации Нижнего Тагила в подготовке заявки на реконструкцию очистных сооружений. Автономной некоммерческой организации «Управляющая компания туристско-рекреационного кластера «Гора Белая» рекомендовано предусмотреть при планировании деятельности на 2021 год расходы на проектирование новых очистных сооружений, необходимых для развития кластера, сказали в отделе экологии и природопользования. Кроме того, обсуждались варианты последующей передачи городской администрации проектной документации для строительства новых сооружений.

