Павел Креков объяснил ход прохождения вакцинации от COVID-19 в регионе

Павел Креков объяснил ход прохождения вакцинации от COVID-19 в регионе

Сегодня, 21:52Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил, каким образом начнется вакцинация от COVID-19 на территории региона.

Планируется, что вакцинация начнется в январе. Тестирование граждан на антитела перед прививанием будет осуществляться, по словам замгубернатора, за счет медучреждений. В ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом Креков подчеркнул, что желающих привиться от коронавируса больше, чем доз вакцин, поступивших в регион.

У нас на каждом пункте вакцинации есть два списка. Первый список для тех, кто уже записан на вакцинацию. Второй список — для людей, у которых выявлены антитела и им не нужно проходить соответствующий тест,отметил Креков.

До конца текущего года в Свердловскую область также может поступить примерно шесть тысяч доз вакцин, а после Нового года цифра продолжит расти.

Отмечается, что в конце декабря планируется появление изменений, касающихся граждан старше 65 лет, к текущей инструкции по использованию вакцины «Спутник V». Связано это, по словам Крекова, с испытаниями вакцины, которые дали положительный результат.

Напомним, также стало известно, как жители Нижнего Тагила смогу поставить себе бесплатную прививку от COVID-19.

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