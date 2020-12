15 декабря редакция TagilCity.ru провело замеры воздуха на содержание пяти веществ-загрязнителей в районе тагильского ж/д вокзала. Все показания газоанализатора остались по нолям.

Замеры проходили при температуре воздуха -8 градусов и юго-западном ветре со скоростью четыре метра в секунду. Прибор не зафиксировал в воздухе содержание пяти веществ-загрязнителей — диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, синильной кислоты и сероводорода. Video: TagilCity.ru Напомним, вчера, 15 декабря предельно допустимая концентрация трех загрязнителей во время замеров была превышена до 95 раз. Превышение ПДК загрязнений до 95 раз: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 14 декабря

