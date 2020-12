Тагильские бассейны открылись для свободного посещения

14 декабря в Нижнем Тагиле для свободного посещения открылись еще два бассейна — в ФОК «Президентский» и СОК «Юпитер».

Однако работа комплексов будет осуществляться с ограничениями. Есть ограничения по количеству находящихся в чаше бассейна. Чаши разных размеров у нас: где-то 5 дорожек, где-то 6. Количество людей зависит от этого,сообщила АН «Между строк» заместитель начальника Управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева. Кроме того, посетители должны заранее записываться по телефону. Во время посещения комплексов обязательно должна соблюдаться социальная дистанция и масочный режим как до, так и после занятия. Кроме того, для посещения также доступны и тренажерные залы. На данный момент еще работают бассейны в комплексах «Спутник» и «Дельфин».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter