В свердловском оперштабе рассказали о повторных случаях заражения коронавирусом

В оперативном штабе Свердловской области рассказали, что повторные случаи заражения коронавирусом в регионе встречаются, но они единичны.

Врач-инфекционист «ковидного» госпиталя рассказал E1, что повторные случаи встречаются. Некоторые пациенты поступают с подобной клинической картиной в госпиталь через два-три месяца. Он отметил, что каждая ситуация уникальная и закономерность проследить не представляется возможным В оперативном штабе также подтвердили информацию о повторном заболевании. Там отметили, что это единичные случаи. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование. В настоящее время точное число таких случаев не подсчитано, так как данная информация представляет собой скорее медицинско-научный интерес, чем эпидемиологический, ответили в оперативном штабе. Уральский эпидемиолог рассказал, что вопрос повторного заражения исследуется по всей стране. Ученые считают, что коронавирус долго присутствует в организме и даже после перенесенного заболевания вирус выделяется до двух месяцев. При этом ученые успокаивают, заявляя, что человек не опасен. Напомним, ранее стало известно, что в Свердловскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса, а также что проводятся испытания китайской вакцины. Последнюю опробовали уже более сотни человек.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter