За минувшие сутки в Нижнем Тагиле выявили 18 случаев COVID-19, сообщает оперштаб Свердловской области.

За время пандемии коронавирус подтвердился у 3 280 тагильчан. В Свердловской области за сутки выявлено 384 случая инфицирования, с начала пандемии — 52 141. По выздоровлению выписано 387 свердловчан, общее число выздоровевших достигло 44 418 пациентов. За сутки зарегистрировано 18 летальных случаев, всего от коронавируса умерло 1 248 человек.

