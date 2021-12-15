Евгений Куйвашев контролирует реализацию эко-проектов в Нижнем Тагиле

На территории Среднего Урала осуществляется нацпроект «Экология», федеральная и региональная программа «Чистый воздух», а также план мероприятий по снижению вредных выбросов в Тагиле. С целью понижения выбросов транспорт переводится на газомоторное топливо. В 2020 году в связи с подготовкой к празднованию 300-летия города было закуплено 17 низкопольных автобусов на 102,1 миллиона рублей.
Также продолжают развиваться системы экологического мониторинга. За счет 9,6 миллиона рублей из бюджета области начала свою работу автоматическая станция контроля за загрязнением воздуха. В текущем году приобретены резервные газоанализаторы. Они устанавливаются на автоматических станциях контроля за загрязнением территориальной системы мониторинга, сообщает департамент информполитики региона.
Для достижения плановых показателей программы «Чистый воздух», мероприятия планируется продолжать до 2024 года. На эти цели необходимо потратить свыше трех миллиардов из федерального бюджета и 56,6 миллиона из областного консолидированного бюджета.
Напомним, данные вице-премьера Виктории Абрамченко гласят, что по итогам года в Нижнем Тагиле количество выбросов снизилось на 4%. Основная часть загрязнений воздуха в городе лежит на ЕВРАЗ НТМК. Каждый год предприятие выбрасывает десятки тысяч тонн вредных веществ. Выбросы ЕВРАЗа составляют 56% от общего количества выбросов в воздух.