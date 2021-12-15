Евгений Куйвашев контролирует реализацию эко-проектов в Нижнем Тагиле

На территории Среднего Урала осуществляется нацпроект «Экология», федеральная и региональная программа «Чистый воздух», а также план мероприятий по снижению вредных выбросов в Тагиле. С целью понижения выбросов транспорт переводится на газомоторное топливо. В 2020 году в связи с подготовкой к празднованию 300-летия города было закуплено 17 низкопольных автобусов на 102,1 миллиона рублей.