Испанский врач рассказал о вреде назальных спреев

Испанский врач рассказал о вреде назальных спреев

Испанский врач рассказал о вреде назальных спреев

Вчера, 23:50
Здоровье и экология
Фото: pxhere.com
Использование назальных спреев приводит к развитию зависимости, и от них сильно страдает сердечно-сосудистая система. Отоларинголог Кристиан Кальво из Испании рекомендует воздерживаться от таких лекарственных препаратов.

Как сообщают «Народные Новости», назальные спреи влекут за собой возникновение синдрома отдачи. Проще говоря, эффект начинает ослабевать, и отек слизистой оболочки только усугубляется.

«Лекарство приходится использовать повторно. Вот так и возникает порочный круг», — объяснил Кристиан Кальво.

По его словам, капли для носа крайне вредны по целому ряду причин. Они приводят к перфорациям носовых перегородок, повышенному артериальному давлению и даже к инсультам.

Доктор сравнивает применение спреев для носа с наркоманией. Специалист предупреждает: использовать их дольше трех дней категорически нельзя, поскольку привыкание возникает стремительно.

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