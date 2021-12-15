Испанский врач рассказал о вреде назальных спреев

Как сообщают «Народные Новости», назальные спреи влекут за собой возникновение синдрома отдачи. Проще говоря, эффект начинает ослабевать, и отек слизистой оболочки только усугубляется.
«Лекарство приходится использовать повторно. Вот так и возникает порочный круг», — объяснил Кристиан Кальво.
По его словам, капли для носа крайне вредны по целому ряду причин. Они приводят к перфорациям носовых перегородок, повышенному артериальному давлению и даже к инсультам.
Доктор сравнивает применение спреев для носа с наркоманией. Специалист предупреждает: использовать их дольше трех дней категорически нельзя, поскольку привыкание возникает стремительно.