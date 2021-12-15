Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха

Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха
Нижний Тагил исключен из списка городов с высоким уровнем загрязнения воздуха
Сегодня, 18:31Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Нижний Тагил был исключен из списка муниципалитетов, где уровень загрязнения воздуха является высоким. По данным вице-премьера Виктории Абрамченко, в городе количество выбросов снизилось на 4% по итогам года.

Об этом Абрамченко заявила в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Еще одним результатом стало уменьшение списка городов, где высокий и очень высокий уровень загрязнения воздуха. В этом году актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов для 9 городов и выделены 9 миллиардов рублей. Также закуплен экологический транспорт и профинансировано создание газораспределительных сетей, доложила Абрамченко.

Напомним, в Нижнем Тагиле и еще 11 городах России с 2020 по 2024 года проводится эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу. Планируется снизить совокупный объем выбросов на 20%. На данный момент снижение составляет более 5%. С 1 сентября эксперимент введен во всех городах, где есть проблемы с качеством воздуха.

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