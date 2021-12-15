Поликлиника на Вагонке в Нижнем Тагиле станет «бережливой»

В поликлинике ЦГБ № 1 на Вагонке ведутся ремонтные работы, которые не только обновят внешний вид медучреждения, но и реорганизуют ее систему обслуживания пациентов. Все работы проводятся в рамках проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».

Новая регистратура, гардероб, мебель для терапевтической службы и отделения медицинской профилактики, а также мягкая мебель для холла поликлиники и женской консультации изготовлена по индивидуальному проекту. Стойка регистратуры теперь будет работать в новом открытом формате для обеспечения возможности прямого контакта с пациентом. И картина с сотрудниками, выглядывающими в узкое окошко регистратуры, навсегда уйдет в историю. Кроме того, новая стойка регистрации адаптирована для приема маломобильных граждан. Для распределения потоков посетителей проведена замена входных дверей с разделенными входом и выходом. Организован специальный вход и отдельный прием пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Идет работа по оптимизации прохождения диспансеризации. На сегодняшний день завершен монтаж IP-телефонии. Такая технология связи позволяет одновременно принимать не один звонок, а несколько. А также звонить на единый номер, а далее просто вводить добавочный номер того, с кем нужно переговорить. Поликлиника ЦГБ №1 Фото: Тagilcity.ru Для удобства пациентов будет разработана электронная очередь на все медицинские услуги. Посетитель, минуя регистратуру, сможет сам записаться на прием. Для этого в ближайшее время в поликлинике и женской консультации появятся большие информационные табло с расписанием приема врачей, инфоматы и показывающие порядок очереди табло у кабинетов. В стенах поликлиники и женской консультации разработана максимально удобная навигация, позволяющая посетителям быстро найти нужный кабинет. По словам главного врача ЦГБ № 1 Александра Павловских, обновленная система работы в первую очередь разрабатывается для комфорта пациентов: Коллектив поликлиники заинтересован в переменах к лучшему, стремление сделать нашу поликлинику современной и доступной приведет к повышению качества оказания медицинской помощи. Слаженная, трудоемкая работа коллектива различных служб направлена на ориентацию сотрудников на пациента, реализацию значимой базовой концепции здравоохранения — пациентоориентированность. Работа в рамках проекта «Новая модель» продолжается. И вскоре каждый посетитель поликлиники сможет почувствовать изменения к лучшему.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter