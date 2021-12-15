Поликлиника на Вагонке в Нижнем Тагиле станет «бережливой»

Новая регистратура, гардероб, мебель для терапевтической службы и отделения медицинской профилактики, а также мягкая мебель для холла поликлиники и женской консультации изготовлена по индивидуальному проекту.
Стойка регистратуры теперь будет работать в новом открытом формате для обеспечения возможности прямого контакта с пациентом. И картина с сотрудниками, выглядывающими в узкое окошко регистратуры, навсегда уйдет в историю. Кроме того, новая стойка регистрации адаптирована для приема маломобильных граждан.
Для распределения потоков посетителей проведена замена входных дверей с разделенными входом и выходом. Организован специальный вход и отдельный прием пациентов с температурой и признаками ОРВИ. Идет работа по оптимизации прохождения диспансеризации.
На сегодняшний день завершен монтаж IP-телефонии. Такая технология связи позволяет одновременно принимать не один звонок, а несколько. А также звонить на единый номер, а далее просто вводить добавочный номер того, с кем нужно переговорить.
Для удобства пациентов будет разработана электронная очередь на все медицинские услуги. Посетитель, минуя регистратуру, сможет сам записаться на прием. Для этого в ближайшее время в поликлинике и женской консультации появятся большие информационные табло с расписанием приема врачей, инфоматы и показывающие порядок очереди табло у кабинетов.
В стенах поликлиники и женской консультации разработана максимально удобная навигация, позволяющая посетителям быстро найти нужный кабинет.
По словам главного врача ЦГБ № 1 Александра Павловских, обновленная система работы в первую очередь разрабатывается для комфорта пациентов:
Коллектив поликлиники заинтересован в переменах к лучшему, стремление сделать нашу поликлинику современной и доступной приведет к повышению качества оказания медицинской помощи. Слаженная, трудоемкая работа коллектива различных служб направлена на ориентацию сотрудников на пациента, реализацию значимой базовой концепции здравоохранения — пациентоориентированность.
Работа в рамках проекта «Новая модель» продолжается. И вскоре каждый посетитель поликлиники сможет почувствовать изменения к лучшему.