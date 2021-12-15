За выбросы парниковых газов заводам в России придется потратить на экологию 500 млрд

За выбросы парниковых газов заводам в России придется потратить на экологию 500 млрд
За выбросы парниковых газов заводам в России придется потратить на экологию 500 млрд
Сегодня, 09:28Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Промышленные предприятия, которые загрязняют экологию в результате своей деятельности, будут за это платить до 500 миллиардов рублей. Такое решение принял Росприроднадзор.

Промышленные предприятия в России будут тратить на экологию до 500 миллиардов рублей в год. Взамен загрязнителям предлагают до 400 квот. Получат их только те промышленники, которые находятся в неблагоприятных регионах с точки зрения чистоты воздуха. Такое решение проблем, в частности, с выбросами в атмосферу предложили в Росприроднадзоре.

Всего будет более 400 квот для предприятий в городах, где особенно остро стоит вопрос с воздухом. А от бизнеса ожидается более 500 млрд вложений в снижение выбросов парниковых газов в атмосферу, заявила в соцсетях глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Глава надзорного ведомства предлагает не только новые способы решения старых проблем, но и другой подход к проблеме загрязнения воздуха в целом. Например, заменить карательные функции Росприроднадзора на консультативные.

Я живу экологией. И вижу: штрафами проблему не решить. Мы модернизируем надзор и представляем, что в перспективе 10—15 лет Росприроднадзор станет таким ведомством, которое будет не играть в Шерлока Холмса с бизнесом, а работать вместе с ним на правах консультанта по охране окружающей среды, подчеркнула Светлана Радионова.

Главным источником парниковых газов, загрязняющего окружающую среду, являются промышленные и добывающие предприятия. В Нижнем Тагиле ежегодно выбрасывается около 49 тысяч тонн, из них порядка 94% приходится на долю ЕВРАЗ НТМК. Проблема выброса парниковых газов является в последнее время одной из самых обсуждаемых и на законодательном уровне. Так, в 2021 году был принят федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых газов». В соответствии с ним будет запущен государственный учет выбросов парниковых газов, а крупные предприятия-загрязнители будут ежегодно предоставлять в уполномоченный орган отчетность о выбросах.

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