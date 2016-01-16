Тагильчане в Крещение смогут искупаться в освящённой проруби

Пришла зима — пора купаться. Совсем скоро случится один из самых знаменитых православных праздников, особенностью которого в России является окунание в прорубь. В Нижнем Тагиле на пруду у Клуба моржей будет организованна Иордань.

19 января в 12 часов её официально освятит клирик храма во имя святого благоверного князя Алексанра Невского. Впрочем, горожане, для которых эта дата просто предлог испытать себя, могут прийти и раньше. Доступ к проруби будет открыт почти весь день, а именно с 00:00 до 22:00 часов.

Как и в прошлом году, за безопасностью будет следить поисково-спасательная служба, а для пришедших окунуться будет организован пункт обогрева.

Окунание в прорубь дарит ни с чем не сравнимые, восхитительные ощущения. Этот опыт может послужить основой для начала занятий моржеванием, которое, как известно, укрепляет здоровье и иммунитет.