Тагильчане в Крещение смогут искупаться в освящённой проруби
Не только на Чусовой можно будет окунуться в прорубь на Крещение. В Нижнем Тагиле Иордань будет традиционно находиться на набережной тагильского пруда у Клуба моржей.
Пришла зима — пора купаться. Совсем скоро случится один из самых знаменитых православных праздников, особенностью которого в России является окунание в прорубь. В Нижнем Тагиле на пруду у Клуба моржей будет организованна Иордань.
19 января в 12 часов её официально освятит клирик храма во имя святого благоверного князя Алексанра Невского. Впрочем, горожане, для которых эта дата просто предлог испытать себя, могут прийти и раньше. Доступ к проруби будет открыт почти весь день, а именно с 00:00 до 22:00 часов.
Как и в прошлом году, за безопасностью будет следить поисково-спасательная служба, а для пришедших окунуться будет организован пункт обогрева.
Окунание в прорубь дарит ни с чем не сравнимые, восхитительные ощущения. Этот опыт может послужить основой для начала занятий моржеванием, которое, как известно, укрепляет здоровье и иммунитет.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru