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Тагильчане в Крещение смогут искупаться в освящённой проруби
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане в Крещение смогут искупаться в освящённой проруби

16 января 2016, 12:20Здоровье и экологияДенис Таратонов
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