Куйвашев подчеркнул значение проекта водной концессии для Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул значений водной концессии для Нижнего Тагила.

Безусловно, водная концессия - это то, что нужно Нижнему Тагилу.

Губернатор сообщил, что в ранее предложенных кандидатами проектах были выявлены недостатки.

Те предложения, которые были, мы потом отдавали на экспертизу. Сам Пинаев отдавал их на дополнительную экспертизу, и там был ряд серьёзных замечаний. Нужно подготовить то, что нужно Нижнему Тагилу. Скорее всего, это будет гораздо ниже по цене, чем в первом соглашении — там было много ненужных трат,подчеркнул глава региона.

По словам губернатора Свердловской области, для того, чтобы организовать конкурс, нужно подготовить «качественную документацию», сообщает ИА REGNUM.

Будем реализовывать этот проект. Я действительно жду качественного документа, согласно которому концессионер возьмётся за эту работу, подытожил Куйвашев.