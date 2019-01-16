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Куйвашев подчеркнул значение проекта водной концессии для Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Environment water pollution wastewater treatment 722455

Куйвашев подчеркнул значение проекта водной концессии для Нижнего Тагила

Сегодня, 19:42Здоровье и экологияФото: maxpixel.net
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