Куйвашев подчеркнул значение проекта водной концессии для Нижнего Тагила
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что проект водной концессии – это то, что необходимо Нижнему Тагилу.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул значений водной концессии для Нижнего Тагила.
Безусловно, водная концессия - это то, что нужно Нижнему Тагилу.
Губернатор сообщил, что в ранее предложенных кандидатами проектах были выявлены недостатки.
Те предложения, которые были, мы потом отдавали на экспертизу. Сам Пинаев отдавал их на дополнительную экспертизу, и там был ряд серьёзных замечаний. Нужно подготовить то, что нужно Нижнему Тагилу. Скорее всего, это будет гораздо ниже по цене, чем в первом соглашении — там было много ненужных трат,подчеркнул глава региона.
По словам губернатора Свердловской области, для того, чтобы организовать конкурс, нужно подготовить «качественную документацию», сообщает ИА REGNUM.
Будем реализовывать этот проект. Я действительно жду качественного документа, согласно которому концессионер возьмётся за эту работу, подытожил Куйвашев.
Напомним, в апреле 2018 года заявки от потенциальных компаний концессионеров были рассмотрены в администрации города, а затем отправлены в Министерство ЖКХ и энергетики Свердловской области. 12 декабря был объявлен новый конкурс, который продлится до 31 января 2019 года. Стоимость концессии была снижена с 12,4 млрд рублей до 6,8 млрд рублей.
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