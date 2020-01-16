В Екатеринбурге готовят к запуску циклотрон, который поможет в диагностике рака
Сегодня, 17:06Здоровье и экологияФото: «Комсомольская правда»
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В Екатеринбурге сотрудники Уральского федерального университета готовятся запустить циклотрон — прибор для создания радиоактивных изотопов и радиофармпрепаратов, применяемых в диагностике рака, сообщает «Комсомольская правда».
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Как рассказал директор циклотронного центра УрФУ Сергей Божуков, радиоактивные изотопы вводятся в организм при помощи шприца. Они собираются в опухоли и «подсвечивают» ее при обследовании на томографе. Такой способ позволяет облегчить диагностику заболевания на ранних ее стадиях.
Специалисты уверяют, что сами изотопы не наносят вреда организму человека, так как у них очень короткий период полураспада — от десяти до 120 минут.
Подобные исследования проводятся в Свердловской области по полису обязательного медицинского страхования, но изотопы приходится доставлять на вертолете из Уфы. При запуске собственного циклотрона процедура станет дешевле, и проводить ее можно будет не только в Екатеринбурге.
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