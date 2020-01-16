В Екатеринбурге готовят к запуску циклотрон, который поможет в диагностике рака

Как рассказал директор циклотронного центра УрФУ Сергей Божуков, радиоактивные изотопы вводятся в организм при помощи шприца. Они собираются в опухоли и «подсвечивают» ее при обследовании на томографе. Такой способ позволяет облегчить диагностику заболевания на ранних ее стадиях.

Специалисты уверяют, что сами изотопы не наносят вреда организму человека, так как у них очень короткий период полураспада — от десяти до 120 минут.