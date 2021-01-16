Превышение ПДК до 81 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 января

Превышение ПДК до 81 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 января

Сегодня, 16:38Здоровье и экологияАнна ГригорьеваPhoto: TagilCity.ru
16 января во время замеров воздуха в районе ж/д вокзала в Нижнем Тагиле газоанализатор зафиксировал превышение разовой ПДК четырех из пяти веществ.

Показатели прибора были следующие:

  • диоксид азота - 5,6 мг/м3 при разовой ПДК 0,2 мг/м3 (превышение в 28 раз);
  • диоксид серы - 1,7 мг/м3 при разовой ПДК 0,5 мг/м3 (превышение в 1,7 раза);
  • сероводород - 0,65 мг/м3 при разовой ПДК 0,008 мг/м3 (превышение в 81,2 раза);
  • формальдегид - 0,26 мг/м3 при разовой ПДК 0,05 мг/м3 (превышение в 5,2 раза).

Замеры проводились при температуре воздуха -12 градусов, юго-восточном ветре со скоростью четыре метра в секунду и небольшом снегопаде.

Диоксид азота содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограмм в год. Сероводорода больше всего за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны. Все четыре вещества в первую очередь влияют на органы дыхания.

Напомним, по итогам 50 дней замеров воздуха от TagilCity.ru оказалось, что в течение 31 дня тагильчане дышали выбросами с превышенной концентрацией вредных веществ.

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