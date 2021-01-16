Превышение ПДК до 81 раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 января

Диоксид азота содержится в выбросах таких предприятий как ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год. Диоксидом серы воздух наполняют ЕВРАЗ НТМК — 5 200 тонн в год, УВЗ — 867 тонн в год, ВГОК — 10 тонн в год. Формальдегид выбрасывают «Уралхимпласт» — 3,6 тонны в год и ЕВРАЗ НТМК — 396 килограмм в год. Сероводорода больше всего за год выбрасывает ЕВРАЗ — 73,1 тонны. Все четыре вещества в первую очередь влияют на органы дыхания.