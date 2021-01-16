В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19

В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19

Сегодня, 14:16Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
С 15 по 16 января в Нижнем Тагиле выявлено 28 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Свердловской области.

За время пандемии в городе зарегистрировано 3 855 случаев заболевания тагильчан.

В Свердловской области за сутки выявлено 397 случаев инфекции, общее количество случаев с начала пандемии составило 64 807 человек. 520 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 203 из них - на аппаратах ИВЛ. Из больниц за сутки выписано 405 свердловчан, за все время выздоровели 57 235 пациентов. С 15 по 16 января зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса, таким образом от инфекции скончались 1788 жителей региона.

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