В Нижнем Тагиле за сутки зафиксировано 28 новых случаев COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 397 случаев инфекции, общее количество случаев с начала пандемии составило 64 807 человек. 520 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 203 из них - на аппаратах ИВЛ. Из больниц за сутки выписано 405 свердловчан, за все время выздоровели 57 235 пациентов. С 15 по 16 января зафиксировано 17 летальных случаев от коронавируса, таким образом от инфекции скончались 1788 жителей региона.