В Свердловской области от коронавируса выздоровели более 57 тысяч человек

В Свердловской области от коронавируса выздоровели более 57 тысяч человек

Сегодня, 14:01Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 397 случаев COVID-19, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области число заболевших COVID-19 за сутки снова приближается к 400 случаям

Больше всего инфицированных зарегистрировано в Екатеринбурге — 151 случай. Кроме того, коронавирусом заразились жители Алапаевска, Арамильского, Артинского городских округов, Артёмовского, Белоярского городского округа, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Невьянска, Нижней Туры, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Ревды, Рефтинского, Староуткинска, Сухого Лога, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Талицкого и Туринского городских округов.

Состояние 520 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 326 из них находятся в реанимации, 203 подключены к аппаратам ИВЛ.

В России за время пандемии выявлено 3 544 623 случая коронавируса, из них 24 092 за прошедшие сутки. Больше всего заболевших в Москве — 4674, Санкт-Петербурге — 3253 и Московской области — 1406.

В Свердловской области от коронавируса выздоровели более 57 тысяч человек

За время пандемии от COVID-19 из больниц выписано 57 235 человек, из них 405 с 15 по 16 января.

В России за сутки выздоровели 27 311 человек, больше всего в Москве — 5 639, Санкт-Петербурге — 3 625, а также Московской области — 1 300. Таким образом из медучреждений выписан 2 936 991 россиянин.

В Свердловской области за сутки зарегистрировано 17 летальных случаев от коронавируса

За время пандемии от COVID-19 скончалось 1788 пациентов.

В России за сутки зарегистрировано 590 летальных случаев, больше всего в Москве — 79, Санкт-Петербурге — 67 и Московской области — 32. С начала пандемии от инфекции умерло 65 085 россиян.

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