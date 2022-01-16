Новая неделя в Свердловской области начнется с 30-градусного мороза

Зимняя стужа в Свердловской области становится сильнее. Уже в понедельник некоторые уральцы ощутят на себе всю силу 30-градусного мороза.

В Свердловских управлениях ГИБДД и МЧС предупреждают об ухудшении погодных условий. В ночь на 17 января местами по региону ударят 25 и даже 30-градусные морозы. Также по прогнозу областного Гидрометцентра обещают умеренный снег и гололедицу. Днем температурный фон будет в диапазоне от -10 до -20 градусов Цельсия. В Екатеринбурге ночью понедельника обещают 15-17 мороза, а днем — до -12 градусов Цельсия. В ночь на 18 января столбики термометров опустятся до -25 градусов максимально. Однако уже днем воздух может прогреться до -7…-12 градусов. В течение суток возможны: снег, гололед, иней. Крещенская ночь в регионе будет довольно комфортной: прогнозируют не ниже -13 градусов Цельсия. Днем по региону от -6 до -11 градусов. Существенных осадков при этом не ожидаются.

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