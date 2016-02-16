В Свердловской области сотрудники ГИБДД помогли вовремя доставить в больницу начавшую рожать женщину (ФОТО)

Старший экипажа капитан полиции Дмитрий Березин и его напарник ст.лейтенант полиции Антон Степаненко приняли единственно верное решение о сопровождении автомобиля с роженицей в роддом Екатеринбурга.

Со включенными проблесковыми и звуковыми сигналами автомобили направились в Екатеринбург. Плотное движение затрудняло продвижение по дороге, но уже через 25 минут роженица была передана врачам роддома по ул. Комсомольская.

Мужчина наспех поблагодарил полицейских и убежал в медицинское учреждение, а экипаж вернулся к несению службы в г.Березовский.

Спустя некоторое время родился мальчик - новый житель Свердловской области. И своим счастливым рождением он обязан замечательным людям, оказавшим ему своевременную помощь.

На выписку из роддома собрались родственники, знакомые и друзья, а также приехали инспектора ДПС Березин и Степаненко. Они вручили молодой маме цветы и пожелали семье крепкого здоровья и благополучия. Отец ребенка Дмитрий от всего сердца выразил слова благодарности сотрудникам полиции за оказанную помощь. Также мужчина передал слова благодарности руководству областного ГИБДД за то, что в рядах ДПС ГИБДД работают профессиональные, добрые и отзывчивые люди.