Норовирус стал причиной кишечной инфекции у 97 школьников Екатеринбурга

Об этом официально заявили представители Роспотребнадзора. Во избежание заражения свердловчан попросили соблюдать правила личной гигиены, передаёт «Наша газета».

Ранее сообщалось, что в екатеринбургских школах №64 и №74 был введён карантин.

Еду поставлял ЕМУП «Золушка», сотрудник которой передал через еду норовирус. Сейчас ребята идут на поправку, а работник столовой временно отстранён от деятельности.