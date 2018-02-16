Норовирус стал причиной кишечной инфекции у 97 школьников Екатеринбурга
16 февраля, 10:00Здоровье и экология
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В Екатеринбурге провели экспертизу, в ходе которой выяснилось, что 97 детей из двух школ заболели норовирусной инфекцией.
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Об этом официально заявили представители Роспотребнадзора. Во избежание заражения свердловчан попросили соблюдать правила личной гигиены, передаёт «Наша газета».
Ранее сообщалось, что в екатеринбургских школах №64 и №74 был введён карантин.
Еду поставлял ЕМУП «Золушка», сотрудник которой передал через еду норовирус. Сейчас ребята идут на поправку, а работник столовой временно отстранён от деятельности.
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