Школьницу с глубоким ожогом пальца заставили ездить по трем больницам в Нижнем Тагиле

14-летняя тагильчанка обожглась раскаленным пластиком из клеевого пистолета, когда делала поделку. На следующий день поврежденный палец опух, на ране появились нагноения и у девочки поднялась температура. Палец обработали антисептиками, но к утру 16 февраля опухоль стала еще больше. Обеспокоенные родители повезли ребенка в травмпункт по месту жительства.

Уже не в первый раз сталкиваемся с отвратительным оказанием помощи в травме на Липовом тракте. Сегодня привез ребенка с ожогом от пластика из термоклеевого пистолета на пальце руки. Палец распух, прожгло глубоко, на второй день под кожей скопился гной. Уже с вечера пальчик сильно болел, и дочь была вся горячая. Испугались заражения, да и мало ли что в этом пластике содержаться может, химия. Поехали в травму на Липовый тракт. К слову, часто приходилось и до этого туда обращаться и семейных печальных историй много накопилось. Всего-то нужно было прочистить рану и обработать. Не скорую же вызывать для этого рассказал отец девочки.

По словам родителя подростка, в травмпункте им отказали в приеме, даже не взглянув на рану. Принимавший врач сначала дал на подпись ребенку разрешение на обработку персональных данных, и родителю - согласие на хирургическое вмешательство после проведения инструктажа.

Первая бумажка – должен заполнить ребенок, что она дает согласие на обработку своих персональных данных. Весьма странно. Вторую бумажку должен заполнить родитель, что он дает согласие на хирургические вмешательства, что с ним проведен инструктаж о последствиях лечения и он доверяет врачам всецело своего ребенка. Врач сказал, что не начнет прием, пока не будет заполнено. Я спросил, какие могут быть последствия от хирургического вмешательства? Я же подписываюсь под тем, что мне разъяснили. Доктор Виктор Пищулин посоветовал мне открыть интернет и почитать. В итоге, мельком взглянув на рану, доктор сказал, что травмпункт для лечения переломов и предложил обратиться в больницу по месту жительства. Но мы и так по месту жительства приехали поделился тагильчанин.

Семья потратила более часа на посещение травмпункта. после отец повез девочку в детскую поликлинику на ГГМ. Он рассказал, что ребенок чувствовал себя плохо, рука болела. После того, как и в этой больнице их не смогли принять, семья отправилась в стационар на Выю.

В пятой детской поликлинике пояснили, что в нашем случае нужна помощь хирурга, а его в поликлинике нет. И посоветовали отправиться в детский стационар на Кузнецкого или в травму снова. До обеда прокатались по трем больницам, палец у девочки болит, голова горячая. Поехали с Гальянки на Выю. На Кузнецкого нас приняли, разрезали, почистили, обработали, перевязали и отправили на больничный. Почему этого нельзя было в процедурном кабинете травмпункта сделать, мне до сих пор непонятно рассказал житель Нижнего Тагила.

По словам отца, раньше он сам пережил негативный опыт общения с медиками травмпункта на Липовом тракте, 30А. Он переживал за состояние ребенка, так как нельзя было упускать время лечения, чтобы избежать последствий.

В свое время мне там тоже оказали помощь. В выходной день повредил фалангу пальца на руке во время строительных работ. Рана вроде небольшая, но в глазах темнело. В травме сделали снимок, сказали, что все нормально, перевязали и отправили домой. На вопрос о рецепте на обезболивающие препараты ответили: «водки выпей, если сильно болеть будет». Как будто нет более достойной альтернативы. А на следующий день, когда я приехал на перевязку, мне предложили ампутировать палец, так как время было упущено, и начался некроз тканей. Нужно было сразу зашивать. В общем, в травме на Тагилстрое мне помогли. На снимке обнаружили раздробленную кость пальца, собрали под микроскопом по частям, омертвевшие ткани отрезали, все зашили, выписали антибиотики, чтобы не было заражения, и назначили гимнастику для разработки пальца. Почему на Липовом тракте надо было ампутировать то, что по их же вине было допущено, мне до сих пор непонятно возмущается тагильчанин.

Напомним, в конце января 17-летняя жительница Нижнего Тагила не могла получить медицинскую помощь в больницах города из-за возраста.