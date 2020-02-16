В Березовском экоактивистка на инвалидной коляске убирает улицы города

Помогает Ксении сделать город чище ее собака — золотистый ретривер по кличке Дрим. Самостоятельно поднимать мусор псу не разрешается, поэтому он носит только мешок для него.

По словам девушки, мешок наполняется за 20 минут, после она выбрасывает его в мусорный контейнер.

Хотелось бы еще сортировать отходы Но в этом микрорайоне нет ни одного специального контейнера. Урн для мусора в Березовском тоже не хватает,отмечает Ксения.