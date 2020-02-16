В Березовском экоактивистка на инвалидной коляске убирает улицы города
Сегодня, 11:13Здоровье и экологияФото: ОТР
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20-летняя Ксения Каминская из Березовского ежедневно во время прогулки убирает с улиц города мусор, который кидают местные жители. При этом передвигается девушка на инвалидной коляске, сообщает ОТР.
Помогает Ксении сделать город чище ее собака — золотистый ретривер по кличке Дрим. Самостоятельно поднимать мусор псу не разрешается, поэтому он носит только мешок для него.
По словам девушки, мешок наполняется за 20 минут, после она выбрасывает его в мусорный контейнер.
Хотелось бы еще сортировать отходы Но в этом микрорайоне нет ни одного специального контейнера. Урн для мусора в Березовском тоже не хватает,отмечает Ксения.
Также девушка организует для старшеклассников тематические встречи и рассказывает о своей деятельности. В ее планах запустить собственный экологический проект — призвать и других владельцев собак убирать мусор во время прогулки с питомцами.
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