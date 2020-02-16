В Европе зафиксирована первая смерть от коронавируса
Сегодня, 10:50Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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В Европе произошла первая смерть от коронавируса 2019-nCoV. Там умер пожилой турист из Китая, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Комитет здравоохранения КНР.
Всего в мире 69 тысяч заразившихся китайским коронавирусом, из них 1669 человек умерли. В самом Китае 68,5 тысяч заболевших, умерших — 1665, еще 9419 излечены и выписаны из больниц.
По словам главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адхана Гебрейесуса, распространение коронавируса продолжает оставаться чрезвычайной ситуацией в Китае. При этом предсказать, в каком направлении вспышка заболевания будет распространяться, невозможно.
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