В Нижний Тагил вновь придут тепло и снегопады

Понедельник, 17 февраля, останется прохладным. Днем столбик термометра опустится до -6 градусов, ночью до -11 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный до 15 м/с.

18 февраля днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью будет до -5 градусов. Облачно, обильные снегопады. Ветер юго-западный до 17 м/с.