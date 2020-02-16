В Нижний Тагил вновь придут тепло и снегопады
Сегодня, 12:19Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В начале следующей недели синоптики обещают тагильчанам теплую и снежную погоду. По данным Гисметео, температура воздуха днем будет подниматься до +1 градуса.
Сюжеты: Нижний Тагил
Понедельник, 17 февраля, останется прохладным. Днем столбик термометра опустится до -6 градусов, ночью до -11 градусов. Облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный до 15 м/с.
18 февраля днем воздух прогреется до +1 градуса, ночью будет до -5 градусов. Облачно, обильные снегопады. Ветер юго-западный до 17 м/с.
19 февраля днем будет +1 градус, ночью до 0 градусов. Небо останется облачным, ожидаются снегопады. Ветер юго-западный до 14 м/с.
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