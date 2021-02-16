Без симптомов или с температурой: как уральцы переносят прививку от COVID-19

С момента массовой вакцинации прошёл уже месяц, поэтому уральские врачи смогли сделать выводы, касаемые действия вакцины на организм человека. На данный момент прививку от коронавируса получили уже более 15 тысяч человек, пишет E1.
Большинство уральцев жалуются на лёгкое недомогание, а также головную боль. У некоторых привитых горожан наблюдается повышение температуры до 38 градусов.
На сегодняшний день жителей области прививают вакциной «Спутник V». Вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно и добровольно,пояснили в оперштабе.
Противопоказанием для вакцинации является беременность, грудное вскармливание или онкологические заболевания, которые находятся на стадии лечения.
Напомним, 17 февраля в Екатеринбурге пройдёт первая выездная вакцинация. Любому желающему необходимо иметь при себе СНИЛС, паспорт, а также медицинский полис.