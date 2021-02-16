Число выздоровевших после COVID-19 свердловчан превысило 68 тысяч человек

Число выздоровевших после COVID-19 свердловчан превысило 68 тысяч человек

Сегодня, 14:01Здоровье и экологияPhoto: pixabay.com
Количество выздоровевших после коронавируса жителей Свердловской области превысило 68 тысяч человек, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 232 новых случая коронавируса

Большая часть случаев выявлена в Екатеринбурге. Там зарегистрировано 76 случаев заражения. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевского района, Артинского и Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Волчанского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов.

В общей сложности число зараженных составляет 75 259 человек.

Отмечается, что 316 человек находятся в тяжелом состоянии, 203 из них находятся в реанимации, в том числе 132 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1540 человек.

В России за сутки с 15 по 16 февраля подтверждено 13 233 случая заражения коронавирусом. Всего число заболевших составляет 4 099 323 человека.

За сутки из больниц Свердловской области по выздоровлению выписано 243 человека

Всего вылечившихся после инфекции насчитывается 68 097 человек.

В целом по России количество выздоровевших увеличилось до 3 624 663. Из них 17 627 человек выписаны из больниц за минувшие сутки. Больше всего вылечившихся пациентов насчитывается в Санкт-Петербурге — 2931 человек, Москве — 2062 человека, Московской области — 864 человека.

Еще 12 человек скончались от коронавируса в Свердловской области

Общее число умерших в регионе с начала пандемии составляет 2243 человека.

В России за сутки зарегистрировано 459 летальных случаев коронавируса. Всего инфекция унесла жизни 80 979 россиян.

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