Число выздоровевших после COVID-19 свердловчан превысило 68 тысяч человек

Количество выздоровевших после коронавируса жителей Свердловской области превысило 68 тысяч человек, сообщает региональный оперативный штаб.

За сутки в Свердловской области зарегистрировано 232 новых случая коронавируса Большая часть случаев выявлена в Екатеринбурге. Там зарегистрировано 76 случаев заражения. Остальные заболевшие являются жителями Алапаевского района, Артинского и Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Волчанского городского округа, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Каменска-Уральского, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Сухого Лога, Сысертского и Тавдинского городских округов. В общей сложности число зараженных составляет 75 259 человек. Отмечается, что 316 человек находятся в тяжелом состоянии, 203 из них находятся в реанимации, в том числе 132 подключены к аппаратам ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 1540 человек. В России за сутки с 15 по 16 февраля подтверждено 13 233 случая заражения коронавирусом. Всего число заболевших составляет 4 099 323 человека. За сутки из больниц Свердловской области по выздоровлению выписано 243 человека Всего вылечившихся после инфекции насчитывается 68 097 человек. В целом по России количество выздоровевших увеличилось до 3 624 663. Из них 17 627 человек выписаны из больниц за минувшие сутки. Больше всего вылечившихся пациентов насчитывается в Санкт-Петербурге — 2931 человек, Москве — 2062 человека, Московской области — 864 человека. Еще 12 человек скончались от коронавируса в Свердловской области Общее число умерших в регионе с начала пандемии составляет 2243 человека. В России за сутки зарегистрировано 459 летальных случаев коронавируса. Всего инфекция унесла жизни 80 979 россиян.

