Число выздоровевших после COVID-19 свердловчан превысило 68 тысяч человек

В целом по России количество выздоровевших увеличилось до 3 624 663. Из них 17 627 человек выписаны из больниц за минувшие сутки. Больше всего вылечившихся пациентов насчитывается в Санкт-Петербурге — 2931 человек, Москве — 2062 человека, Московской области — 864 человека.