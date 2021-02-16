Эпидпорог увеличен на 5,2%: в Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Эпидпорог увеличен на 5,2%: в Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Сегодня, 15:44Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает увеличиваться с каждым днём. За последнюю неделю количество заболевших выросло ещё на 1%.

Эпидпорог в Свердловской области на данный момент увеличен на 5,2%. Данный показатель растёт с каждой неделей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Екатеринбурге за неделю заболеваемость выросла на 6%, что превышает допустимую норму на 6,3%. Также неблагоприятная ситуация с распространением ОРВИ замечена в Реже, Верхней Салде, Богдановиче.

При этом выяснилось, что в Свердловской области отмечено снижение внебольничной пневмонии. На вторую неделю февраля заболеваемость уменьшилась на 14,26%. К неблагополучным городам области отнесли: Верхний Тагил, Среднеуральск, Первоуральск.

Напомним, за первую неделю января в Свердловской области эпидпорог по ОРВИ был превышен на 77%. За семь дней было зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения.

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