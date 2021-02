Эпидпорог увеличен на 5,2%: в Свердловской области выросла заболеваемость ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области продолжает увеличиваться с каждым днём. За последнюю неделю количество заболевших выросло ещё на 1%.

Эпидпорог в Свердловской области на данный момент увеличен на 5,2%. Данный показатель растёт с каждой неделей, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В Екатеринбурге за неделю заболеваемость выросла на 6%, что превышает допустимую норму на 6,3%. Также неблагоприятная ситуация с распространением ОРВИ замечена в Реже, Верхней Салде, Богдановиче. При этом выяснилось, что в Свердловской области отмечено снижение внебольничной пневмонии. На вторую неделю февраля заболеваемость уменьшилась на 14,26%. К неблагополучным городам области отнесли: Верхний Тагил, Среднеуральск, Первоуральск. Напомним, за первую неделю января в Свердловской области эпидпорог по ОРВИ был превышен на 77%. За семь дней было зафиксировано более 13 тысяч случаев заражения. На Среднем Урале эпидемпорог по ОРВИ превышен на 77% за первую неделю 2021 года

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter