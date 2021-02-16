Превышение ПДК диоксида азота в шесть раза: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 16 февраля

Максимальный показатель вещества в воздухе составил 1,2 мг/м3, что превышает норму в шесть раз (разовая ПДК 0,2 мг/м3). Замеры проходили при температуре воздуха -17 градусов и западном ветре со скоростью четыре метра в секунду.
Диоксид азота — вещество третьего класса опасности. Воздействует на органы дыхания. В зависимости от концентраций проявляются различные последствия воздействия вещества на организм человека — от слабого раздражения слизистых оболочек глаз и носа до отека легких. Источниками выбросов диоксида азота в Нижнем Тагиле являются ЕВРАЗ НТМК — 5 400 тонн в год, меньше — ВГОК — 451 тонна в год, УВЗ — 448 тонн в год, «Планта» — 71 тонна в год, «Уралхимпласт» — 60 тонн в год.
Напомним, вчера, 15 декабря, рядом с железнодорожным вокзалом превышение в воздухе четырех из пяти веществ-загрязнителей было до 57,5 раза.