Производство лекарств в Свердловской области за год выросло более чем в два раза

Производство лекарств в Свердловской области за год выросло более чем в два раза

Сегодня, 12:16Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Производство лекарств и материалов, используемых в медицинских целях,  Свердловской области за один год возросло более чем два раза.

В январе 2021 года общий объем промышленного производства в регионе снизился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Однако в некоторых отраслях показатель вырос, сообщает Свердловскстат.

Так, производство лекарств и медицинских материалов выросло более чем в два раза. Показатель выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличился в 2,7 раза, изготовление «прочих готовых изделий» на 75,7%, производство химических веществ и химических продуктов — на 45,7%, производство текстильных изделий — на 26,6%.

В то же время в некоторых сферах наблюдается снижение показателей. Это касается производства готовых изделий из металла (-39,1%), машин и оборудования (-25%), прочих транспортных средств и оборудования (-32,8%). В общей сложности объемы обрабатывающих производств снизились на 8,9%.

Добыча ископаемых также показывает уменьшение показателей на 2,9%. При этом сфера обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также водоснабжение и водоотведение показывают рост на 11,2% и на 28,8% соответственно.

За месяц в целом объем промышленного производства упал на 37,7%.

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