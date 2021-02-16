Производство лекарств в Свердловской области за год выросло более чем в два раза

Так, производство лекарств и медицинских материалов выросло более чем в два раза. Показатель выпуска автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличился в 2,7 раза, изготовление «прочих готовых изделий» на 75,7%, производство химических веществ и химических продуктов — на 45,7%, производство текстильных изделий — на 26,6%.