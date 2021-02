Семь новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за минувшие сутки подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Свердловской области.

В общей сложности 4 525 тагильчан заболели коронавирусом за весь период пандемии. В Свердловской области в общей сложности зафиксировано 75 259 случаев инфицирования, из них 232 выявлены за прошедшие сутки. 316 человек находятся в тяжелом состоянии. 132 пациента подключены к ИВЛ. За период с 15 по 16 февраля выписано из больниц 243 человека. Общее количество выздоровевших свердловчан достигло 68 097. На Среднем Урале за время эпидемии зарегистрировано 2 243 летальных случая. 12 человек скончались от инфекции за минувшие 24 часа.

