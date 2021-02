Ситуацию с самой грязной в России свердловской водой объяснил министр ЖКХ Смирнов

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал информацию о самой грязной в стране воде региона.

Смирнов рассказал, что СМИ неверно интерпретировали информацию, предоставленную счетной палатой. Качество проверялось в водоемах, откуда идет снабжение население. А перед тем как попасть к конечному потребителю, вода проходит несколько стадий очистки, передает Ура.ру слова Николая Смирнова. Министр ЖКХ отметил, что на Среднем Урале с опережением идет усовершенствование очистных систем для воды. По его словам, в общей сложности на эти цели было привлечено более 2,5 миллиардов рублей инвестиций. Напомним, 9 февраля сообщалось, что Счетная палата России провела исследование водоемов, из которых гражданам поставляется питьевая вода. По результатам Свердловская область возглавила антирейтинг с самой грязной водой в стране. Питьевая вода в Свердловской области - самая грязная в России

