Ситуацию с самой грязной в России свердловской водой объяснил министр ЖКХ Смирнов

Ситуацию с самой грязной в России свердловской водой объяснил министр ЖКХ Смирнов

Сегодня, 15:23Здоровье и экологияPhoto: 1Mediainvest.ru
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов прокомментировал информацию о самой грязной в стране воде региона.

Смирнов рассказал, что СМИ неверно интерпретировали информацию, предоставленную счетной палатой.

Качество проверялось в водоемах, откуда идет снабжение население. А перед тем как попасть к конечному потребителю, вода проходит несколько стадий очистки, передает Ура.ру слова Николая Смирнова.

Министр ЖКХ отметил, что на Среднем Урале с опережением идет усовершенствование очистных систем для воды. По его словам, в общей сложности на эти цели было привлечено более 2,5 миллиардов рублей инвестиций.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что Счетная палата России провела исследование водоемов, из которых гражданам поставляется питьевая вода. По результатам Свердловская область возглавила антирейтинг с самой грязной водой в стране.

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