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Возобновились работы по проекту очистки Черноисточинского водохранилища

Под Нижним Тагилом продолжили работы по расчистке ложа Черноисточинского водохранилища, сообщает Департамент информационной политики.

В Черноисточинске техника приступила к расчистке ложа водохранилища. В настоящий момент ведутся работы на участке впадения реки Чауж и Ушаковской канавы.

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области держит на контроле ход проводимых работ подрядной организацией. Данный участок должен быть закончен к 2022 году, рассказал замминистра природы региона Вячеслав Тюменцев.

На территории бульдозер расчищает площадку для передвижения спецтехники «Тагилдорстроя». Среди ближайших намеченных работ — отсыпка подъездной дороги для укладки пульпопровода, начало строительства рабочего городка и подготовка зоны для складирования отложений со дна пруда.

Фото:Департамент информационной политики

Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Завершение планируется к 2023 году.

Напомним, 21 января сообщалось о поиске подрядчика, который подготовит площадку для донных отложений. Согласно техзаданию, исполнитель должен использовать геомембраны и геоткани для экологической защиты почвы. За работу подрядчик получит 55 миллионов рублей. Общая стоимость очистки Черноисточинского пруда составит 450 миллионов рублей.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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