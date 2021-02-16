Возобновились работы по проекту очистки Черноисточинского водохранилища

Напомним, 21 января сообщалось о поиске подрядчика, который подготовит площадку для донных отложений. Согласно техзаданию, исполнитель должен использовать геомембраны и геоткани для экологической защиты почвы. За работу подрядчик получит 55 миллионов рублей. Общая стоимость очистки Черноисточинского пруда составит 450 миллионов рублей.