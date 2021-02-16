Возобновились работы по проекту очистки Черноисточинского водохранилища

Сегодня, 16:35Здоровье и экологияФото: Департамент информационной политики
В Черноисточинске техника приступила к расчистке ложа водохранилища. В настоящий момент ведутся работы на участке впадения реки Чауж и Ушаковской канавы.
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области держит на контроле ход проводимых работ подрядной организацией. Данный участок должен быть закончен к 2022 году, рассказал замминистра природы региона Вячеслав Тюменцев.
На территории бульдозер расчищает площадку для передвижения спецтехники «Тагилдорстроя». Среди ближайших намеченных работ — отсыпка подъездной дороги для укладки пульпопровода, начало строительства рабочего городка и подготовка зоны для складирования отложений со дна пруда.
Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология». Завершение планируется к 2023 году.
Напомним, 21 января сообщалось о поиске подрядчика, который подготовит площадку для донных отложений. Согласно техзаданию, исполнитель должен использовать геомембраны и геоткани для экологической защиты почвы. За работу подрядчик получит 55 миллионов рублей. Общая стоимость очистки Черноисточинского пруда составит 450 миллионов рублей.